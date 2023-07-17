Генштаб ВСУ "не ведется" на попытки россиян свести на ноль преимущество украинских бойцов на восточном направлении, отметил Иван Ступак.

В ближайшее время Вооруженные силы Украины добьются хорошего результата на востоке, прогнозирует эксперт Украинского института будущего и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Комментируя то, что Россия активно стягивает на восток свои самые боеспособные подразделения, в том числе перебрасывая военных с юга, эксперт назвал главные цели РФ: организовать наступление, отбить Лиман и всю ту часть, которую россияне потеряли в прошлом году, создать растерянность в украинской армии и свести на ноль ее преимущество на этом направлении.

При этом эксперт заявил, что Генштаб ВСУ на это "не ведется":

"Если все будет продолжаться так, как сейчас запланировал наш Генштаб, то ориентировочно за 10-14 дней мы можем получить очень хороший результат… Я думаю, что результат будет в ближайшее время и очень хороший".

Война в Украине - ситуация на востоке

Ранее представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты больше всего хотят сохранить свои позиции под Бахмутом и сам Бахмут.

"Враг постоянно стягивает туда резервы. Он пытается иногда контратаковать. Однако мы видим эту тенденцию и постоянно поражаем врага огнем, соответствующими ударами гасим попытки контратаковать", - отметил он.

По его словам, на данный момент на востоке есть два самых активных направления - Бахмутское и Лимано-Купянское.