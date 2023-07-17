Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отмечает, что российские оккупанты больше всего хотят сохранить свои позиции под Бахмутом и сам Бахмут.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о контратаках российских захватчиков. "Враг больше всего хочет сохранить свои позиции под Бахмутом и сам Бахмут. Поэтому он постоянно стягивает туда резервы. Он пытается иногда контратаковать. Однако мы видим эту тенденцию и постоянно поражаем врага огнем, соответствующими ударами гасим попытки контратаковать", - отметил Череватый.
Так, отметил он, за все последнее время у оккупантов не было успехов в контратаках.
"На восточном направлении есть два самых активных направления. Это Бахмутское, где Силы обороны удерживают инициативу, проводят штурмовые действия, выдавливают врага. Враг пытается контратаковать, усиленно наносит артиллерийские и авиационные удары. Однако успех и инициатива остаются за украинской стороной", - рассказал Череватый.
На Лимано-Купянском направлении, отметил он, враг атакует позиции украинских войск, также применяя все виды поражения.
"В нашей операционной зоне за эти сутки было нанесено более 1 150 артиллерийских ударов различными типами минометов, ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня. Произошло 15 боестолкновений, в ходе которых 121 оккупант был уничтожен, 256 получили ранения", - сказал спикер.
Кроме того, добавил он, уничтожены были, в том числе четыре вражеских танка, две самоходные артиллерийские установки, четыре боевые машины пехоты, два миномета и несколько беспилотников.
Ситуация в Бахмуте
Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели Силы обороны Украины ежедневно продвигались, освобождена территория 7 кв. км.
Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км.