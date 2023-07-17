По его словам, на Востоке есть два самых активных направления – Бахмутское и Лимано-Купянское.

Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отмечает, что российские оккупанты больше всего хотят сохранить свои позиции под Бахмутом и сам Бахмут.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о контратаках российских захватчиков. "Враг больше всего хочет сохранить свои позиции под Бахмутом и сам Бахмут. Поэтому он постоянно стягивает туда резервы. Он пытается иногда контратаковать. Однако мы видим эту тенденцию и постоянно поражаем врага огнем, соответствующими ударами гасим попытки контратаковать", - отметил Череватый.

Так, отметил он, за все последнее время у оккупантов не было успехов в контратаках.

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"На восточном направлении есть два самых активных направления. Это Бахмутское, где Силы обороны удерживают инициативу, проводят штурмовые действия, выдавливают врага. Враг пытается контратаковать, усиленно наносит артиллерийские и авиационные удары. Однако успех и инициатива остаются за украинской стороной", - рассказал Череватый.

На Лимано-Купянском направлении, отметил он, враг атакует позиции украинских войск, также применяя все виды поражения.

"В нашей операционной зоне за эти сутки было нанесено более 1 150 артиллерийских ударов различными типами минометов, ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня. Произошло 15 боестолкновений, в ходе которых 121 оккупант был уничтожен, 256 получили ранения", - сказал спикер.

Кроме того, добавил он, уничтожены были, в том числе четыре вражеских танка, две самоходные артиллерийские установки, четыре боевые машины пехоты, два миномета и несколько беспилотников.

Ситуация в Бахмуте

Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели Силы обороны Украины ежедневно продвигались, освобождена территория 7 кв. км.

Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км.

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