Оккупанты готовы принимать голоса на "выборов" даже от тех жителей захваченных территорий, у которых нет российского паспорта.

Российские захватчики продолжают грезить о проведении фейковых выборов на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, которые собираются провести в единый для всей РФ день голосования – 10 сентября. В попытках собрать как можно больше людей для участия в постановке, оккупанты расширяют территорию проведения "выборов" и перечень документов, по которым можно "проголосовать".

Глава "регионального избиркома" оккупантов в Херсонской области Марина Захарова, как сообщают российские пропагандистские агентства, заявила, что "голосование" пройдет в зоне чрезвычайной ситуации, установленной после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. При этом фейковое голосование на пострадавшей от масштабного российского теракта территории продлится три дня ("проголосовать" можно будет досрочно).

Ради привлечения как можно большего количества населения к участию в подставных выборах россияне отказались от требования для "избирателей" иметь российский паспорт. Принять участие в постановочном голосовании смогут обладатели украинского паспорта, выданного до 30 сентября 2022 года, украинского водительского удостоверения и других украинских документов.

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Фейковые выборы на оккупированных территориях - что сообщалось

Осенью 2022 года оккупанты провели на территориях четырех областей Украины так называемые референдумы об отделении от Украины и вхождении в состав РФ, результаты которых не признали ни Украина, ни международное сообщество.

Впоследствии стало известно, что РФ готовится провести на захваченных территориях, которые она попыталась аннексировать, фейковые выборы. В конце мая российский диктатор Владимир Путин подписал закон, которым убрал препятствия для проведения выборов и референдумов на захваченных украинских территориях.

Изначально ожидалось, что фейковое голосование проведут тогда же, когда и выборы в РФ – в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Оккупанты назначили именно эту дату, впоследствии в Кремле заговорили о возможности переноса из-за "действительно непростой" ситуации.

Украинские власти призывали жителей всех временно оккупированных территорий игнорировать проводимые врагом фейковые выборы.

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