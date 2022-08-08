По его мнению, осуществляя ракетные удары, враг имеет целью разрушить объекты гражданской инфраструктуры, убийство мирных людей.

Российские военные пытаются ракетными ударами уничтожить украинские зернохранилища и урожай на полях.

Об этом во время брифинге сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он напомнил, что сегодня утром украинская ПВО сбила вражескую ракету типа "Калибр", которая была запущена с подводной лодки, находящейся в акватории Черного моря.

"Это все происходит на фоне того, что сегодня заработал третий крупный порт Одесской области – порт "Южный". Именно с него ушло очередное судно с украинской агропромышленной продукцией. То есть мы видим, как враг – Российская Федерация выполняет свои соглашения, которые заключила с Турцией и с ООН", - сказал Братчук.

По его мнению, осуществляя ракетные удары, враг имеет целью, прежде всего, разрушить объекты гражданской инфраструктуры, убийство мирных людей.

"Также мы понимаем, что Черное море - это линия фронта. Эти ракеты часто над нами пролетают, и они идут в сторону других регионов нашего государства. Тут дело в том, что враг пытается бить по зернохранилищам. Враг пытается попадать в поля с зерном, потому что понимает – это наш ресурс. Тот ресурс, который поможет Украине финансировать собственные вооруженные силы...",- добавил Братчук.

По его словам, оккупанты пытаются влиять психологически на мирное население. Ракетные удары они осуществляют как с самолетов, так и с территории оккупированного Крыма, с кораблей ЧФ.

Как сообщал УНИАН, несмотря на шторм в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей русского флота. Среди них наготове 4 носители ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.

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