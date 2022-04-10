ВСУ уничтожили уже 19 100 оккупантов с начала полномасштабной войны с РФ.

В ответ на растущие потери российские вооруженные силы стремятся пополнить численность личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года.

Об этом говорится в утреннем отчете британской разведки.

Усилия по увеличению боевой мощи также включают попытки вербовки из непризнанного приднестровского региона Молдовы.

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пыток в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона полностью зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже началось.

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