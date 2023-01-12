Эксперт счиатет, что россияне поднимают в небо истребитель с муляжом ракеты.

Российский истребитель-перехватчик Миг-31 в Беларуси, скорее всего, на самом деле летает не с боевой ракетой "Кинжал", а с бутафорской.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что, по данным разведки, в РФ числится всего 43 изделия "Кинжал" - ракет, которые переоборудованы для подвеса под "брюхо" МиГ-31.

"В связи с тем еще, что политика беларуского самопровозглашенного лидера Лукашенко - не принимать участие в этой войне, последние три месяца никакие удары со стороны Беларуси по территории Украины не наносятся. Поэтому держать там боевые ракеты, думаю, для россиян смысла на сегодняшний день нет. Хотя вероятность того, что это боевая ракета, тоже существует. Но, думаю, что бутафорская".

При этом эксперт указал на то, что россияне так и не доработали МиГ-31, чтобы он нес три ракеты "Кинжал":

"Предполагалось, что он будет нести три ракеты: две - на крыльях и одну - под фюзеляжем. В результате сделали только одну - под фюзеляжем. Это, опять же, говорит о качестве военных разработок в РФ. Хотя я уверен, что по документам оплачено на три ракеты, а в жизни - одна".

Истребитель-перехватчик МиГ-31 - общие зарактеристики

МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик четвертого поколения дальнего радиуса действия.

Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей.

Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяжённостью по фронту до 1100 км.

Российские ракеты "Кинжал" - что известно

Х-47М "Кинжал" - гиперзвуковая аэробаллистическая ракета. После сброса ее скорость якобы превышает скорость звука в 10 раз.

Способна маневрировать на всей траектории полета, а также поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.