Впрочем, российский агент рассчитывает на скорое освобождение из-под стражи.

Россия планировала убить украинского ученого за разработку чудо-оружия. Речь идет о специальном генераторе, продуцирующем "взрыво-магнитный" импульс фантастической мощности. Он способен парализовать всю электронику вокруг: если это командный пункт - все экраны компьютеров в нем - моментально становятся черными. А мощные ракеты, которыми с этого пункта управляли, - превращаются в мертвое железо.

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".

Сообщается, что Кремль начал охоту за автором чудо-разработки, но дальше что-то пошло не по плану россиян. Сам Виталий Зарубин, который работает в институте электромагнитных исследований, говорит, что увидел лицо своего убийцы за несколько секунд до того, как тот нажал на кнопку подрыва взрывчатки.

Известно, что киллер прибыл в Северодонецк из России - города Улан-Удэ. Здесь его уже ждал фальшивый паспорт, оставленный в условном месте сотрудником СБУ. Именно украинская спецслужба изначально контролировала каждый шаг злоумышленника. Перед выполнением "заказа" наемник нашел подготовленную для него взрывчатку - магнитную мину под одной из плит в центре Северодонецка.

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Взрывчатку он установил под пассажирское сиденье авто, которым пользовался Зарубин. Когда вместе с другим пассажиром тот сел в машину, киллер, находясь неподалеку, нажал на кнопку пульта. Но взрыва не произошло. Однако из авто на него наблюдали те, кто должны были стать жертвами.

"Он достал пульт стал нажимать и поворачивать голову в нашу сторону. Нажимает и возвращает. Нажимает. И недоумение. Поворачивает голову в нашу сторону, холодок по телу прошел", - рассказывает Виталий Зарубин.

Россиянина сразу задержали. Тогда он не знал, что взрывчатку, которую заложил для взрыва, вовремя подменили на муляж взрывотехники. Настоящую отдали экспертам. Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе с убеждением, что скоро будет на свободе. Хочет идти на обмен с РФ.

"Я подписал соглашение с сотрудником ФСБ. Обращаюсь к вам с просьбой, с огромной, включить меня в обменные списки. Я обращаюсь к тем сотрудникам, которые отправили меня сюда. Я надеюсь, что это управление не опозорит свою честь, ну, не покинет человека, которого они отправили", - говорит киллер, который имеет два высших образования.

С чего все началось

За несколько месяцев до покушения был задержан агент РФ при попытке купить документацию на разработку украинского высокотехнологичного оружия. Она основана на мощном электромагнитном импульсе, от которого невозможно спасти электронные устройства. Секретные данные должен был продать врагу ученый, однако он передал информацию об агенте РФ украинским контрразведчикам.

Что известно о взрыво-магнитном генераторе

Новая разработка способна умножать на ноль весь новейший арсенал РФ. Именно поэтому она пытается украсть документацию на новое оружие.

Этот прибор генерирует импульс, который превращает боевой дрон в беспомощный кусок железа. Генератор легко справится с целым роем “беспилотников”. От одного невидимого выстрела они падают с неба, словно добыча к ногам охотника. Люди при этом вреда не понесут.

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"Результат - безвозвратное поражение всей электроники в радиусе 300 метров. Если сбросить над командным пунктом, то ему конец. Все будет, но работать он не будет", - говорит директор института электромагнитных исследований Юрий Ткач.

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Автор: Юрий Годован