Не исключено, что переброска этих самолетов может означать подготовку оккупантов к новому удару по Украине.

Российские захватчики перебросили на аэродром "Энгельс" достаточное количество самолетов Ту, поскольку понимают, что Украине не предоставили оружие, которым можно было бы ударить по объекту. Об этом сказал военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан.

"То есть у россиян есть такая надежда или хотя бы уверенность, что не дадут нам работать по глубине российской территории", – предположил он в эфире "24 канала".

Он также не исключил, что переброска этих самолетов может означать подготовку оккупантов к новому удару по Украине. Враг может атаковать теми же ракетами Х-101, Х-555.

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"Или же так готовятся к заходу F-16", – добавил Свитан.

Российские атаки с Ту-95МС теперь труднее прогнозировать

Как известно, Россия задействует стратегические бомбардировщики Ту-95МС во время массированных ударов по Украине. Эти самолеты являются носителями ракет Х-101 и Х-555.

Однако после того, как россияне начали использовать авиабазу "Оленья" для снаряжения этих бомбардировщиков ракетами, стало труднее прогнозировать возможную ракетную атаку по Украине. Как отметил, военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович, ранее у Украины была возможность определить, боевой вылет осуществляют Ту-95МС или тренировочный. Сейчас такой информации меньше.

"Поэтому надо серьезно относиться к каждому взлету Ту-95", – подчеркнул Петрович.

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