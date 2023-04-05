Москва грозит Украине страшными карами, правда, не ясно какими.

МИД России обвинил Украину в "попытке воздействия" на российские спутники связи. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

"Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи", – говорится в заявлении.

Эти действия дипломаты страны-агрессора назвали "запредельным нарушением международного права".

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"Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются", – заявили в МИД РФ.

Как именно Украина пытается воздействовать на российские спутники, не сообщается. Также не уточняется, какие еще варианты "ответа" есть у России, уже и так развязавший против Украины полномасштабную войну.

Спутники как оружие в войне

В ходе полномасштабного российского вторжения одним из важнейших источников получения разведывательной информации стали космические спутники. Известно, что западные партнеры делятся с Украиной своими данными, полученными от космической разведки.

В то же время Украина с некоторых пор заполучила собственный разведывательный спутник. Как заявили в ГУР, купленный за деньги украинцев спутник ICEYE помог украинским бойцам уничтожить тысячи единиц российской техники.

У России есть собственные военные спутники, но они существенно уступают в возможностях западным аналогам. Кроме того, российские военные не делятся развединформацией с боевиками "Группы Вагнера", которым приходится покупать спутниковые снимки у частных компаний.

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