Вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

Российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения жилые кварталы всех свободных городов Луганщины.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале.

"Один погибший, 10 спасли. Рашисти бьют из тяжелого вооружения по жилым кварталам всех свободных городов Луганщины. Вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов", - отметил он.

По словам Гайдая, в течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее.

"Успеха не имели. Инженерные подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватово. В результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Кременной, Новодружеска повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, 1 объект инфраструктуры. В Кременной горела кровля складского помещения пл. 200 м. кв. Во время обстрелов: один погибший (г. Новодружеськ), спасено 10 человек (м. Северодонецк). Обстрелы на территории Луганской области продолжаются", - проинформировал глава ОВА.

Россия продолжает накапливать силы на Донбассе и у его границ. По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, битва за Донбасс де-факто уже началась.

Наступление РФ на Донбасс: что известно

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои. Именно они и определят судьбу следующей фазы войны.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Президентов Украины и России могут произойти после боевого столкновения на Донбассе, в котором Киев настроен на победу. Эксперты и разведчики подтверждали, что РФ готовит масштабное наступление на Донбасс, а глава Луганской области Сергей Гайдай призывает людей быстрее эвакуироваться в безопасное место.

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