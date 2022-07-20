Одну из ракет, предположительно Х-59, сбили силы ПВО.

Поздно вечером 19 июля оккупанты снова обстреляли Одесчину. Враг бил по области из авиации и мог использовать гиперзвуковые ракеты.

Об этом сообщается в новой сводке на странице Оперативного командования "Пивдень" в Facebook.

Так, российские оккупанты усилили обстрелы. Они снова "гатили" по Никополю, Большой Костромке, Николаеву и другим населенным пунктам юга Украины. Ситуация в операционной зоне довольно сложная, динамичная и напряженная, отметили в ОК "Пивдень". Однако наши военные полностью ее контролируют. Вражеские обстрелы свидетельствуют о том, что рашисты пытаются закрепиться и удержать занятые рубежи.

Поздно вечером россияне ударили по Одесчине ракетами. Для этого они использовали самолеты Су-35.

"Одна из ракет, предположительно Х-59, уничтожена силами противовоздушной обороны, вторая попала в заброшенное складское здание", - добавили в Оперативном командовании.

На складе, куда попала ракета, произошел пожар. Там загорелся мусор, однако спасателям удалось быстро потушить огонь, обошлось без пострадавших.

Ночь на 20 июля прошла в Одессе относительно спокойно. После вечернего обстрела оккупанты прекратили бить по области. После полуночи воздушной тревоги в Одесской области не было.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский назвал российских военных тряпками после обстрела Одесской области. Вчера они также били по одному из поселков "Калибрами".

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