Глава государства выразил убеждение, что установление мира на Донбассе возможно.

Уменьшение в разы боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины является результатом работы военных, дипломатов и делегации в Трехсторонней контактной группе.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил, находясь с рабочей поездкой на Донбассе, информирует пресс-служба Офиса президента.

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«К сожалению, есть три боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз - количество погибших украинских военных», - заявил глава государства.

Президент отметил, что уменьшение количества боевых потерь с украинской стороны - это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука.

"Это начало пути к восстановлению нашей территориальной целостности и к прекращению войны. Без таких сложных шагов не будет того желаемого результата», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что установление мира на Донбассе возможно.

«Без веры нельзя победить. Без веры нельзя жить. И без веры, я уверен, все было бы заморожено, как и в предыдущие годы, и не было бы никаких шагов вперед. Поэтому с этой верой живем. Но не только с верой и словами, но и с реальными шагами», - сказал он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что переговорный процесс продолжается на нескольких площадках, и уже можно говорить об определенных достижениях.

Так, в пятницу глава государства вместе с представителями дипломатических миссий посетили новый современный КПВВ «Счастье» на линии разграничения. Этот и еще один КПВВ в Золотом начнут работать 10 ноября, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках Трехсторонней контактной группы при поддержке международных партнеров Украины.

«Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, последние события этой недели - Украина представила свой план действий, который направлен госпоже Грау (специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау) в ТКГ. То есть этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что он начнет рассматриваться уже на следующей недел», - отметил руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, во вторник, 10 ноября, продолжится работа Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

«А 13 ноября мы договорились о проведении видеоконференции советников в «нормандском формате». Я думаю, что мы тоже рассмотрим предложение украинской стороны. Продолжим говорить и в одном формате, и во втором о таких важных вещах, как возвращение наших людей, которые сегодня незаконно содержатся на неподконтрольной территории», - сообщил руководитель Офиса президента.

Он отметил, что украинская сторона в режиме 24/7 работает над тем, чтобы приблизить мир на востоке страны.

«Это является приоритетом президента Владимира Зеленского, приоритетом всей команды», - добавил Ермак.

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Автор: Виктория Токарева