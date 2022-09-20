Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты проигрывают на поле боя.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай объяснил, почему оккупанты спешат проводить "референдум" на оккупированной территории Луганщины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гайдай сообщил на брифинге.

"Учитывая то, что на поле боя они проигрывают, единственное, что им осталось, - это именно провести на скорую руку "референдумы", конечно, фейковые и с нарисованными результатами, чтобы присоединить оккупированные территории Украины к РФ", - отметил он.

Видео дня

По мнению Гайдая, оккупанты хотят как можно быстрее провести "референдум", чтобы закрепить админграницы захваченных ими территорий по линии фронта, которая есть сейчас, пока она не продвинулась в невыгодную для них сторону.

Кроме того, по его словам, впоследствии, когда Украина будет освобождать свои территории, Россия благодаря этим "референдумам" сможет заявить о якобы нападении Украины на РФ.

Как сообщал УНИАН, так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: