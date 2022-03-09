Пленный оккупант признался, что ехал не на учебу, а захватывать Харьков и убивать мирное население.

Один из пленных российских оккупантов признался, что шел захватывать Харьков, а не на учения, как об этом говорят другие пленные захватчики.

Об этом он рассказал в видео, опубликованном СБУ.

По словам оккупанта, командование приказало захватить Харьков за три дня.

"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть гражданские выходы и занять Харьков. Также было разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", - говорит начальник взвода армии оккупантов.

В то же время "блицкриг" не удался. Как говорит пленный, погиб весь его личный состав. Выжил только он и один солдат. Оба сдались в плен.

По словам оккупанта, после Харькова они должны были продвигаться вглубь Украины захватывая новые города.

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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