Правоохранители также установили лиц, которые за денежное вознаграждение предоставляли фото и видео последствий ударов для публикации.

В Одессе разоблачена сеть Telegram-каналов, которые распространяли российскую пропаганду и размещали последствия обстрелов дронами-камикадзе в Одесской области.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

"В Одессе киберспециалисты пресекли деятельность сети региональных Telegram-каналов, которые продвигали в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы", - говорится в сообщении.

Видео дня

Установлено, что администраторы пророссийской сети, создавали контент, который дискредитирует военнослужащих ВСУ, оправдывает вооруженную агрессию РФ и преступления захватчиков на территории Украины.

Кроме того, злоумышленники размещали фото и видео местности с последствиями воздушных ударов по региону, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

Правоохранители установили администраторов каналов. По местам их проживания изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также вражескую и запрещенную символику.

Во время осмотра изъятой техники оперативники спецслужбы установили лиц, которые за денежное вознаграждение предоставляли фото и видео последствий ударов для публикации.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению других причастных лиц и деанонимизации активных пророссийских пользователей каналов. Правоохранители проверяют вероятную причастность спецслужб РФ к деструктивной деятельности администраторов и владельцев ресурсов.

Атаки дронами-камикадзе: что известно

Как сообщал УНИАН, в середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. После этого оккупанты начали запускать дронов-камикадзе для ударов по мирным городам Украины.

Этой ночью враг атаковал Одесскую и Николаевскую дронами-камикадзе. Однако подразделения ПВО сбивают иранские беспилотники вдвое чаще, чем они достигают цели.

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