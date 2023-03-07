Мировое сообщество, парламенты, правительства и международные организации призывают наказать государство-террориста и его руководство за все преступления против украинского народа.

После установления всех обстоятельств и идентификации расстрелянного оккупантами военного, фракция "Слуга народа" обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому о присвоении ему звания Героя Украины (посмертно).

"Его подвиг является выражением несокрушимости народа и украинского войска", - сказано в заявлении фракции, которую в своем Telegram-канале обнародовал ее председатель Давид Арахамия. Они призывают мировое сообщество, парламенты, правительства и международные организации наказать государство-террориста и его руководство за все военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, совершенные против украинского народа.

В заявлении сказано, что более года государство-оккупант, Российская Федерация, ведет полномасштабную войну против Украины и, не имея возможности одержать победу на поле боя, агрессор прибегает к многочисленным преступлениям против гражданского населения и военнопленных, пытаясь сломить нашу волю к борьбе.

Видео дня

Отмечается, что очередным военным преступлением РФ стал расстрел безоружного воина, последними словами которого были "Слава Украине!". Эту жестокую расправу оккупанты сами же сняли. "Мы склоняем головы перед героизмом патриота, который перед лицом жестокого врага проявил мужество и остался верен народу Украины и военной присяге до конца. Его подвиг останется навсегда в памяти украинцев", - говорится в заявлении .

Расстрел украинского военного

Как сообщал УНИАН, вчера в сети распространили видео, на котором российские захватчики цинично расстреливают безоружного украинского военнослужащего. Перед смертью он говорит: "Слава Украине!".

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении пообещал, что убийц украинского защитника найдут. В Украине открыли уголовное производство из-за нарушения законов и обычаев войны.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что отправил это видео международным партнерам в качестве подтверждения военного преступления РФ.

Украинцы массово постят в соцсетях лозунги "Слава Украине!", "Герою слава!"и "Героям Слава!", чтобы как можно больше людей в мире увидели, что натворила Россия.

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