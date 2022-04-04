Российские военные ограбили дачу украинского президента Владимира Зеленского на острове Бирючий, в курортной Кирилловке.
Об этом местные жители сообщили РИА-Мелитополь.
2 апреля российские оккупанты вывозили оттуда мебель. Как уточнили очевидцы, на территорию дома рашисти, военные РФ из Геническа, проникли примерно в 5:30.
Россиян сопровождал директор Азово-Сивашского нацпарка Евгений Поповчук.
Два БТРа остались на даче Зеленского, а три отправились на пограничную заставу.
Заезжали оккупанты и в село Кирилловка, куда прибывали беженцы из Мариуполя. Далее враг отправился на базы отдыха Стандарт и Буревестник на косе Пересыпь.
Местные жители утверждают также, что рашисты уже начали грабить местные базы отдыха.
Остров Бирючий – огромный песчаный остров в Азовском море общей площадью более 7 тысяч гектаров.
Как писали местные СМИ, на территории дачи Зеленского есть бассейн, спортивная площадка. Президент, по словам местных жителей, любил отдыхать на острове вместе с семьей.