При жизни Бузаков рассказывал, что с подводных лодок его компании "наносили ракетные удары по базам террористов в Сирии".

В России внезапно скончался Александр Бузаков. Он был генеральным директором компании "Адмиралтейские верфи", которая изготавливала подводные лодки-носители для "Калибров".

Мужчине было 67 году жизни, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась преждевременно, трагически", - заявили в корпорации.

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Отмечается, что "Адмиралтейские верфи" производили усовершенствованные дизельные подводные лодки, способные нести и запускать ракеты "Калибр". При жизни Бузаков рассказывал, что с подводных лодок его компании "наносили ракетные удары по базам террористов в Сирии".

Еще в апреле этого года стало известно, что Россия впервые использовала для нанесения ракетных ударов по Украине дизельные подводные лодки.

Внезапные смерти в России

Как сообщал УНИАН, в РФ в последнее время все чаще случаются странные смерти. Так, в возрасте 68 лет умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, а перед этим в Москве скоропостижно скончался еще один кремлевский пропагандист Дмитрий Литовкин. На момент смерти ему было 50 лет.

Кроме того, скоропостижно скончался бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников и первый председатель Госнаркоконтроля и близкий соратник Путина Виктор Черкесов.

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