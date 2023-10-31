AMRAAM - американская авиационная ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения.

Получение ракет "воздух-воздух" типа AIM-120C-8 AMRAAM, возможно, будет для Украины даже более стратегической целью, чем получение долгожданных оперативно-тактических ракет ATACMS.

"Именно такие ракеты "воздух-воздух" могут обеспечить нам максимальную дальность поражения воздушных целей рашистов, в частности сделать для врага максимально проблемным сброс КАБ с самолетов Су-34 и Су-35С", - пишет военный портал Defence Express.

Напоминается, что американские истребители F-16 могут вести воздушный бой на дистанции до 160 км, но для таких дистанций поражения нужны именно AIM-120 C-8.

Видео дня

"Такие ракеты Украина получит от США по контракту, заключенному в сентябре 2023 года. Но есть один интересный аспект, и он связан с ценой этого оружия", - говорится в публикации.

Отмечается о наличии информации, что недавно правительство Испании приняло решение закупить 72 боевые и учебные ракеты AIM-120 C-8 вместе с сопутствующим оборудованием в общей сложности за 100 миллионов евро (менее 2 миллионов долларов)… При этом указывается, что испанцы будут использовать AIM-120 C-8 и для стрельбы из ЗРК NASAMS, и для оснащения своих самолетов F/A-18 Hornet и Eurofighter.

"Но буквально неделю назад стало известно о том, что Государственный Департамент США согласовал разрешение на продажу Литве 36 ракет AIM-120 C-8 с сопутствующим оборудованием по ценнику 100 миллионов долларов (2,7 миллионов долларов за единицу", - говорится в публикации.

Аналитики добавили, что летом 2023 года экспортная цена на AIM-120C-8 AMRAAM держалась на уровне 2,42 миллиона долларов за единицу, а стоимость такой ракеты для Армии США держится на уровне 1,4 миллиона долларов на 2024 финансовый год.

"В целом это выглядит как парадокс, одновременно две страны НАТО (Литва и Испания) верстают свои бюджеты, опираясь на различные показатели стоимости по AIM-120C-8 AMRAAM. Но не следует исключать, что цена таких ракет для Украины в дальнейшем тоже может колебаться", - подытожили аналитики.

Напомним, AMRAAM - американская авиационная всепогодная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения. Максимальная дальность пуска ракеты - от 50 до 180 км.

США закупят для Украины ракеты AMRAAM

Как ранее писал УНИАН, Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на закупку для Украины ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM. При этом сумма контракта составляет 192 миллиона долларов. Сообщалось, что средства на этот контракт выделяются из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: