Уничтожены три установки ПВО.

Ракеты ATACMS, о сбитии которых отчиталось Министерство обороны Российской Федерации, попали по российским позициям в Луганской области.

Об этом сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник. По их данным, обе тактические баллистические ракеты ударили по позиции группы противовоздушной обороны. В результате удара уничтожены три зенитные установки С-400.

"Все именно так. Две ракеты ATACMS были уничтожены в следствии прямого попадания по позиции группы противовоздушной обороны Вооруженных сил России в Луганской области и ценой 3 находящихся там установок С-400", - говорится в сообщении.

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"Сбитие" ракет оккупантами: что известно

Вчера в российском Министерстве обороны заявили, что им удалось впервые перехватить две ракеты ATACMS. Также в сети появились фотографии якобы двигателя такой ракеты.

Сегодня в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, комментируя эти заявления, сказали, что такие утверждения нужно подкреплять доказательствами.

"Надо иметь доказательства. Если от ATACMS они сфотографировали двигатель, который после удара найден..., это не значит, что они его сбили", - сказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

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