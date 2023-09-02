Они являются одними из самых распространенных, которые страны НАТО используют в авиации.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал об особенностях ракет AMRAAM, которые Соединенные Штаты Америки закупят для Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об особенностях этих ракет и как они помогут ВСУ.

Игнат отметил, что речь идет об авиационных ракетах, которые являются одними из самых распространенных, которые страны НАТО используют в авиации.

"Ракета класса "воздух-воздух", они есть разные, разная дальность поражения воздушных целей у этих ракет. Ракета с активной головкой самонаведения. Если НАТО взяло ее на вооружение как основную ракету класса "воздух-воздух", то соответственно, она стоит того", - отметил он.

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Представитель добавил, что эти ракеты применяются не только с самолетов. " Эти ракеты нам постоянно предоставляют для комплексов ЗРК NASAMS... Ракета с воздуха применяется на большую дальность, соответственно и не нужно тратить силы, энергию горючего для того, чтобы подняться в воздух, она запускается с воздушной платформы, поэтому может пролететь больше", - рассказал Игнат и добавил, что с наземной установки дальность поражения не такая высокая.

Он отметил, что ракеты, которые Пентагон заказывает для Украины, - это AIM-120 AMRAAM таких модификаций, которые могут преодолевать и 160 км, и есть версия на 180 км. По словам Игната, этого более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеской противовоздушной обороны.

"Чем дальше, тем безопаснее для наших пилотов, и тем опаснее для наших врагов... для Украины (эти ракеты – УНИАН) может быть поставлено из тех, что есть на складах. А это уже следующая партия ракет на ноябрь 2024 года", - сказал спикер.

Игнат пояснил, что вооружение и самолеты - это совсем разные вещи, поэтому сроки поставки ракет не говорят о сроках поставки Украине самолетов. "Их надо еще изготовить, их надо поставить. Авиация не может летать пустой, ей нужно постоянно обновлять боезапас. Поэтому ничего удивительного в таких заказах, контарктовках нет", - заверил он.

Ракеты AMRAAM для Украины - что известно

Ранее на сайте Пентагона было сообщено, что Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на закупку для Украины ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM).

Средства на этот контракт выделяются из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине. Его сумма составляет 192 млн долларов.

AMRAAM - американская авиационная всепогодная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения. Максимальная дальность пуска ракеты - от 50 до 180 км.

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