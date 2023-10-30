Кроме того, премьер-министр Нидерландов пообещал передать Украине комплексы Patriot и патрульные катера.

В ближайшее время истребители F-16 отправят в Румынию. Там на тренировочных базах будут проходить обучение украинские пилоты.

Об этом сообщил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он подчеркнул, что самолеты перебросят в страну в течение следующих двух недель, и "все будет готово к дальнейшим тренировкам".

В свою очередь, президент Зеленский поблагодарил за это "решение относительно наших самолетов". Он отметил, что F-16 еще не украинские, но он надеется, что в скором времени это произойдет.

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Глава государства подчеркнул, что старт тренировок украинских пилотов является очень важным и, возможно, станет новой страницей в войне с российскими оккупантами. Современные самолеты помогут Украине контролировать небо.

Кроме того, премьер-министр Нидерландов пообещал передать Украине комплексы Patriot и патрульные катера.

"Вы боретесь за наши ценности, за нашу коллективную безопасность, за человечность. Все Нидерланды с вами, – подчеркнул Марк Рютте.

Истребители F-16 для Украины: последние новости

Украинские пилоты в США начали обучение полетам на истребителях F-16, Они учатся "основам F-16" в 162-м крыле Национальной гвардии Аризоны. Отмечается, что это крыло проводит тренировки на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Международном аэропорту Тусона.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал оптимистичный срок прибытия самолетов F-16 в Украину. По его словам, это может произойти уже в первой половине 2024 года.

В то же время Кулеба отметил, что самолеты будут в Украине, как только пилоты завершат обучение. Параллельно с подготовкой авиаторов за рубежом, в Украине готовится инфраструктура для принятия западных самолетов.

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