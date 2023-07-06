Ракеты использовали один из маршрутов, по которым россияне запускают иранские дроны.

Ночной ракетный обстрел Львова россиянами очень тщательного готовился, а ракеты использовали один из маршрутов, по которым оккупанты запускают иранские дроны Shahed. Более того, враг в последнее время отказался от запуска ракет волнами и бьёт ими небольшими партиями, о чём в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Роман Свитан.

"Что россияне в последнее время делают - по десять ракет пускают, уже волнами перестали работать. Они готовятся к каждому пуску, просчитывают каждый маршрут, перед этим идёт волна Shahed, которая проходит по маршруту, дальше идёт корректировка маршрута уже для ракет. Ракеты шли с Чёрного моря, шли вдоль Днепра в сторону Киева, потом резкий разворот на запад, и ушли на Львов. То есть, по одному из проторенных Shahed маршруту пробились", - сказал он.

Также он отметил, что россияне явно пытались что-то поразить во Львове.

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"У них однозначно есть какие-то цели, не бывает, чтобы они били в воздух, по полям. Есть какой-то набор целей, по определённому плану они их пытаются уничтожить, потом по кругу ещё раз проходят. Львов просто один из пунктов в этом плане, попытались по нему отработать", - сказал он.

По словам эксперта, скорее всего, в ближайшее время будут именно такие ракетные удары по украинским городам.

"Будут вот такие атаки, они могут быть через день, через два, но постоянно будет по десять ракет… Причём это была комбинированная атака - надводными и подводными носителями, чтобы вывести из-под удара подводную часть, так как надводный пуск мы сразу замечаем, а при подводном пуске ракета заметна, когда она уже входит в локаторы наших станций на территории Украины", - сказал Свитан.

Также эксперт указал на подлость этого удара по Львову, ведь при подобных запусках срабатывает воздушная тревога по всей стране, но зачастую люди остаются в домах и не спешат в убежища. Потому, по его словам, лучше всем украинцам реагировать на сигналы воздушной тревоги, хотя бы соблюдать правило двух стен, что защитит от сбитой ракеты или противоракеты.

"Они пытаются подловить систему оповещения людей. Эти удары, которые приходятся по гражданской инфраструктуре – чтобы побольше людей осталось в домах и побольше их уничтожить стоит задача у россиян. Это конкретный геноцид украинской нации, украинского народа, у них задача уже видна - как можно больше уничтожить украинцев", - добавил он.

Россия ударила по Львову "Калибрами" - подробности

Как сообщал УНИАН, во время ночной ракетной атаки 6 июля россияне выпустили по Украине 10 ракет типа "Калибр", семь из которых сбили украинские воины, но три всё же попали по Львову. Среди прочего ракеты ударили по жилому дому и подстанции.

В результате погибло четыре человека, более 30 человек получили ранения. Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы дома, потому что под ними могут быть люди.

Всего повреждены более 30 домов (около 250 квартир), около 50 авто, 10 общежитий Львовской политехники, два вуза и другая инфраструктура.

Также в результате ночной атаки зафиксированы разрушения и в нескольких громадах Львовской области, из-за падения обломков ракет повреждены частные дома и административные здания.

Из-за разрушения подстанции 150 абонентов во Львове до сих пор находятся без света.