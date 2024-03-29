Агрессор пытается пробить украинскую ПВО мощным давлением.

Российские оккупанты изменили тактику массированных атак на Украину - враг сначала накапливает крылатые ракеты, а затем наносит максимальный удар по одному городу.

Авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский проанализировал в интервью NV массированные ракетные обстрелы, состоявшиеся утром 21, 22 и 24 марта.

"Если проанализировать эти обстрелы, то видно, что в первом случае был массированный удар по Киеву, во втором - массированный удар по ДнепроГЭС и Днепру, а третий массированный удар был по Западной Украине", - объясняет он.

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Как отмечает эксперт, из этого выплавает, что агрессор пытается пробить украинскую ПВО мощным давлением по одному городу за раз. По его мнению, это связано с тем, что сейчас у РФ ограниченный ресурс по самолетам стратегической авиации.

"И если ракеты они еще могут выпускать, то проблема с самолетами очевидна... Были сообщения, что россияне фактически провели ремонт четырех своих Ту-160. А еще впервые за два года полномасштабной войны самолеты стратегической авиации начали выполнять боевую задачу в нейтральных водах", - убежден Храпчинский.

По его словам, россияне, вероятно, начали понимать, что рано или поздно произойдет столкновение со странами НАТО и пытаются накапливать ракеты и сохранить количество самолетов. О подготовке свидетельствует то, что оккупанты вернули тренировки, которые во времена СССР выполняли пилоты стратегической авиации. В 2022 году они их прекратили, но сейчас вернули.

"Самолеты Ту-160 поднимались из Энгельса или из Прилук и летели к Северному полюсу, в зону действия систем ПВО Канады. Там они имитировали обстрел стратегических целей на территории США и возвращались на свои места базирования", - рассказывает эксперт добавив, что сейчас эта тренировка происходит с привлечением Ту-95 и Ту-95МС.

Война в Украине - ракетные атаки

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что своими последними атаками Россия пытается вызвать новый блэкаут в Украине.

Последняя атака состоялась этой ночью. Враг применил 99 средств воздушного нападения, из которых 60 дронов и 33 ракеты. Силы ПВО сбили 84 цели.

Несмотря на это получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центрально и западном регионах. Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений.

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