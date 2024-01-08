На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

В Хмельницкой области прозвучало по меньшей мере 6 взрывов в результате ракетной атаки российских оккупационных войск. об этом сообщает Хмельницкая областная военная администрация в Telegram.

"Сегодня Хмельнитчина проснулась от ударов рашистов. В результате атаки в области прогремело по меньшей мере 6 взрывов", - говорится в сообщении.

На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

Видео дня

Атака по Украине 8 января - что известно

Как сообщал УНИАН, утром, 8 января, российские оккупанты решили снова устроить ракетную атаку по территории Украины. Россияне в небо поднимали 9 бортов Ту-95МС и 4 бортов Ту-22М3 и с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). Были запущены крылатые и баллистические ракеты.

Воздушные силы ВСУ подтвердили пуски россиянами крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.

Позже стало известно, что российские захватчики попали ракетами в жилые кварталы Запорожья. Пострадали два человека-мужчина и женщина.

В Кривом Роге в результате ракетной атаки возник пожар в ТРЦ.

Также попадания были зафиксированы в Харькове и области.

Потери России в Украине - последние данные

На утро 8 января 2024 года потери РФ в войне против Украины выросли до 365 170 человек. В частности, за последние сутки ликвидировано 440 российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: