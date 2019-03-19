Сборная Украины по биатлону откажется от российских сервисменов и оставит словенского тренера

Качество лыж наших спортсменов на протяжении сезона неоднократно вызывало замечания.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал ситуацию с российскими сервисменами в команде, на работу которых по ходу сезона жаловались спортсмены.

Они не будут продолжать работу в сборной, уже ведутся переговоры со специалистами из Италии, сообщает SportArena.

«С российскими сервисменами мы однозначно не будем продолжать сотрудничество. Мы уже ведем переговоры с итальянскими. Будем больше доверять и нашим ребятам. Но, при этом, не хотелось бы, чтобы молодые тренеры Ященко и Кравченко использовались как сервисмены — они нам нужны именно в тренерской роли. Поэтому мы сейчас занимаемся поиском сервисменов», — сказал Брынзак в интервью Biathlon.com.ua.

«Учитываем и рекомендации Виталия Руденчика, который долгое время возглавлял сервис-группу у нас, а теперь перешел на работу в Fischer. Общаемся и с тренерами, выслушиваем их пожелания. Думаю, к сезону сможем полностью решить этот вопрос».

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный после неудачного масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место связал плохой результат именно с «ужасным» качеством лыж.

Позже о проблемах в связи с лыжами, которые готовили российские сервисмены выразил Артем Прима.

Ранее президент федерации заявил, что мужскую команду к Олимпиаде в Пекине в 2022 году будет готовить Юрай Санитра.