Принятым законом также упрощается порядок приобретения гражданства Украины россиянами, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений.

Верховная Рада упростила порядок получения украинского гражданства гражданами иностранных государств, которые воевали за Украину на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц" (регистрационный номер 5630) проголосовали 285 народных депутатов Украины.

Этим законом упрощается порядок получения гражданства Украины гражданами России, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили или проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины.

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Также под действие закона подпадают иностранцы, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, или принимали участие в выполнении боевых и служебных задач АТО, принимали или принимают участие в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины иностранцы, которые в установленном законодательством порядке проходят или проходили военную службу по контракту в ВСУ, могут подавать декларации об отказе от иностранного гражданства. Это документ, в котором такие иностранцы удостоверяют свой отказ от гражданства (подданства) другого государства или гражданств других государств.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины упростил механизм приобретения гражданства иностранцами-добровольцами. Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на временное проживание в Украине, который является первым шагом для получения гражданства.

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Автор: Надя Пришляк