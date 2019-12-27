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Иностранцам-добровольцам упростили механизм получения гражданства

13:40, 27 декабря 2019
Общество
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Кабмин упростил механизм получения гражданства иностранцами-добровольцами / фото УНИАН

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram по результатам заседания правительства.

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"Раньше добровольцы из других стран не имели возможность получить вид на жительство в Украине, которая является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм", - отметил он.

Гончарук подчеркнул, что это решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам.

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Теги: #новости Украины#Кабмин#добровольцы#украинское гражданство