Иностранцам-добровольцам упростили механизм получения гражданства

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что ранее добровольцы из других стран не имели возможность получить вид на жительство в Украине.

Кабинет министров Украины упростил механизм получения гражданства иностранцами-добровольцами.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram по результатам заседания правительства.

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"Раньше добровольцы из других стран не имели возможность получить вид на жительство в Украине, которая является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм", - отметил он.

Гончарук подчеркнул, что это решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД) добровольцам.