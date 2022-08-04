По информации, в автомобиле на тот момент находились так называемые "мэр" и его "заместитель".

В оккупированном Беловодске Луганской области украинские партизаны обстреляли машину с так называемой местной "властью".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По информации, в автомобиле на тот момент находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены.

Другая информация о происшествии пока не разглашается.

Ранее в Херсоне партизаны взорвали авто с коллаборантами

27 июля в разведке сообщили о подрыве автомобиля коллаборантов в захваченном россиянами Херсоне, в котором находилось двое сотрудников "полиции".

Позже момент взрыва автомобиля попал на видео. Отмечается, что это дело рук движения сопротивления.

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