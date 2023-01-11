Волонтер пообещал и дальше работать над обеспечением потребностей украинского войска.

Волонтер Сергей Притула сообщил, что за пожертвования украинцев "на месть" фонд приобрел для защитников Украины 142 дрона, среди них 50 БПЛА способных лететь на 800 км, 50 аппаратов - на 30 км и 42 - на 200 км.

"142 дрона общей стоимостью 351 434 900 грн передадут (а некоторые уже передают) оккупантам от вас приветствие. Остаток 565 100 грн перебрасываем на приобретение очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет нашей арте уничтожать врага", - написал Притула в Facebook.

Притула отметил, что "бавовны" станет еще больше, и она будет случаться в разных регионах России. Также волонтер пообещал и дальше работать над обеспечением потребностей украинского войска.

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"Сбор на месть" - что известно

Активисты Сергей Притула и Сергей Стерненко тандемом заявили о начале сборов "на месть" для рашистов 10 октября. Это день, когда Россия начала террористические атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

10 января волонтеры показали, какие "подарки" приобрели для оккупантов за деньги со сбора "на месть", объявленного в октябре 2022 года.

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