Боевика поймали в районе поселка Луганское.

В Донецкой области задержан пьяный боевик, который заблудился и вышел на позиции ВСУ.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным ведомства, 15 ноября после употребления спиртных напитков возле позиций оккупантов, боевик потерял ориентиры на местности и вышел с личными вещами и снаряженным магазином от АК-74 на позиции украинских военнослужащих в районе пгт Луганское.

"Во время досмотра подозреваемого обнаружен и изъят военный билет так называемой "ДНР", временное удостоверение личности, мобильный телефон, разгрузка, а также снаряженный магазин от АК-74", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что с июня 2018 года указанный 42-летний мужчина, находясь на должности стрелка и помощника гранатометчика одного из отдельных взводов НВФ РФ, принимал участие в вооруженном сопротивлении военнослужащим ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеМорские пехотинцы провели учения недалеко от Крыма с авиацией и боевой стрельбой: зрелищные кадрыБоевику сообщено о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли жилые дома Марьинки из минометов.

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Автор: Светлана Макринская