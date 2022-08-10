Русские забирали у украинцев деньги во время "проверок", люди рисковали попасть под вражеский обстрел.

Жительница Мариуполя Оксана Дубик, муж который защищал "Азовсталь" и сейчас находится в плену, эвакуировалась из города и живет во Львове. Женщина рассказала, что когда она выезжала через блокпосты оккупантов, рашисты были пьяными и "наколотыми".

Своими воспоминаниями она поделилась для проекта "СВОИ".

Женщина решила эвакуироваться из Мариуполя 21 марта, когда в дом, где она пряталась со своим отцом, прилетела ракета. Начался пожар, они его потушили. Потом они пошли к себе домой, их район плотно "накрывали" обстрелами. Женщина и ее отец думали, что погибнут. К счастью, им удалось выжить.

"Мы просто выбежали из дома. Было холодно, а мы всегда ходили одетые. Так в чем были – так и побежали, только документы взяли с собой. Когда вышли за пределы района, было тише. Искали машину, чтобы уехать. Но все либо были заполнены, либо никто не выезжал. И ты же их не уговоришь – уперлись и говорили, что остаются. Ничего с такими людьми не сделаешь. И мы пошли пешком, по набережной, с людьми. Людей было много. Мы дошли почти до первого российского блокпоста, и перед ним нас мальчик подобрал машиной. И так за 1,5 суток довез нас до Запорожья. К концу 22 марта уже были мы там", - рассказала жена защитника Мариуполя.

Женщина вспоминает, что ее с отцом дважды проверяли на вражеских блокпостах. На первом оккупанты провели "поверхностный" осмотр, а затем они выстроили все машины с мирным населением в три ряда. Рашисты остановили движение и не пускали людей, в этот момент колонну дважды обстреляли.

"Я не уверена, были ли раненные. Потому что когда тебя накрывают какими-то бомбами, "Градами", ты просто прячешься. Там есть дорога и такой ярок до поля. Вот там и прятались. А тогда нас быстро начали пропускать. Я так понимаю, это все было показательно. Или чтобы мы это запомнили, или ... не знаю, для чего", - добавила она.

На втором блокпосте оккупанты проверяли людей очень придирчиво. Рашисты смотрели документы женщины и ее отца, рыскали в рюкзаках. А ребят, которые везли жену "азовца", оккупанты заставили раздеваться. Рашисты смотрели на тату, проверяли телефоны.

"Ребят с нами было двое – Денис и Коля. У одного из них, я так понимаю, были фото удалены, поэтому его хотели задержать. На первом блокпосте я "выпросила" его – сказала, что мне плохо после выстрела, что у меня сердце больное. И нас отпустили. Мы проехали с Денисом 12 блокпостов, но Колю забрали возле Бердянска. И там я уже не смогла его забрать. Они были пьяны, "наколотые", забрали все деньги у ребят. Знаю, что Колю отпустили, потому что в Запорожье уже сказала нашим военным об этом, и следила дальше за той историей", - поделилась тяжелыми воспоминаниями женщина.

Сейчас она живет во Львове и ждет освобождения своего мужа из плена. Женщина знает, что ее возлюбленный был в Еленовке, она верит, что он выжил.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мариуполе россияне устроили стрельбу с "ДНРовцами". Оккупанты не поделили награбленное.

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