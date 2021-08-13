Ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату.

Во время пьяной драки на оккупированном Донбассе боевик применил оружие – погибли четыре наемника и трое местных жителей.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Инцидент произошел на днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса так называемой "ДНР".

"После употребления группой военнослужащих спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату", – говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли хлебное поле возле Нью-Йорка: обнародованы фото последствийОтмечается, что в результате погибли семь человек – четыре наемника и трое местных жителей.

"Сейчас Д. Цуприк находится в розыске", – добавили в управлении разведки.

При этом разведка опубликовала фрагмент радиоперехвата разговора боевиков об инциденте:

- Я тебе новое скажу, "Глему" застрелили.

- Ну, вот мне Ира только позвонила. Слышал, бахнуло?

- Он пьяный нажрался, "Каравану" там еб…чку набили, а его пристрелили. Не ходи туда вообще, менты приедут, залип будет, просто до предела.

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Авторы: Катерина Шварц, Надя Пришляк