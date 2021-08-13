Во время пьяной драки на оккупированном Донбассе боевик применил оружие – погибли четыре наемника и трое местных жителей.
Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Инцидент произошел на днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса так называемой "ДНР".
"После употребления группой военнослужащих спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату", – говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики обстреляли хлебное поле возле Нью-Йорка: обнародованы фото последствийОтмечается, что в результате погибли семь человек – четыре наемника и трое местных жителей.
"Сейчас Д. Цуприк находится в розыске", – добавили в управлении разведки.
При этом разведка опубликовала фрагмент радиоперехвата разговора боевиков об инциденте:
- Я тебе новое скажу, "Глему" застрелили.
- Ну, вот мне Ира только позвонила. Слышал, бахнуло?
- Он пьяный нажрался, "Каравану" там еб…чку набили, а его пристрелили. Не ходи туда вообще, менты приедут, залип будет, просто до предела.
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