Президент РФ в который раз выразил возмущение поставками западного оружия и боеприпасов в Украину.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на фоне провалов своей армии на украинском фронте заявил в обращении к главам оборонных ведомств стран ШОС и СНГ, что "Запад превратил Украину в колонию и использует украинский народ "как пушечное мясо".

Видео с бредовым заявлением агрессора, развязавшим кровавую войну против Украины, растиражировали российские СМИ. Глава РФ вновь отличился пропагандистскими высказываниями о "геноциде и терроре на Донбассе":

"Запад... поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично использует украинский народ как "пушечное мясо", как таран против России".

Путин в который раз выразил возмущение поставками западного оружия и боеприпасов в Украину: "Запад, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь".

Провалы РФ в войне против Украины

После начала полномасштабного вторжения в Украину путинисты заявляли, что "возьмут Киев за три дня". Но армия РФ понесла колоссальные потери в нашей стране и отметилась чередой провалов.

Так, российские военные позорно бежали из Херсона - единственного областного центра, который смогли оккупировать после 24.02.2022.

Россия не может добиться успеха и на других направлениях: в сентябре ВСУ освободили Харьковскую область, почти полностью деоккупирована Николаевская. Фактически на месте "стоит" ситуация в Донецкой и Луганской областях, там ведутся ожесточенные бои за Бахмут.

По состоянию на 9 декабря российская армия потеряла живой силой в Украине 93 тысячи 390 человек.

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