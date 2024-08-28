Москва просто наблюдает за событиями в Курской области, и сейчас врагу не остается ничего, кроме как снова браться за ядерную риторику, говорит Маломуж.

Кремль снова прибегнул к ядерному шантажу. По мнению генерала армии Украины и бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, причина заключается в панических настроениях, которые возникли у руководства РФ из-за украинской операции в Курской области.

"Путин перепуган. ВСУ зашли на территорию Российской Федерации, и операция в Курской области может продолжаться и расширяться. Это же самое касается и временно оккупированных территорий. Украина может нанести стратегические удары там, где враг этого совсем не ожидает. В частности, юг в направлении Крыма. А это уже может стать признаком падения режима", – пояснил он в эфире телеканала "Еспресо".

Маломуж отметил, что Москва просто наблюдает за событиями в Курской области. Сейчас врагу не остается ничего, кроме как снова браться за ядерную риторику.

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"Таким образом они вроде бы пытаются действовать на опережение, опасаясь украинского наступления на отдельных участках фронта", – добавил он.

По словам генерала, Россию предупредили, что применение ядерного оружия не является допустимым. И если Москва таки будет готовиться к ударам тактическим ядерным оружием, это "приведет к противостоянию против всего мира".

"Сейчас все ожидают решения наших партнеров по применению их вооружения по территории РФ. Это будет очередная "красная линия", через которую Кремль прибегает к ядерному шантажу. Именно с этим связаны заявления Лаврова о якобы изменении концепции защиты РФ, в частности, по применению ядерного оружия. Впрочем, если РФ будет готовиться к ударам тактическим ядерным оружием, то это приведет к противостоянию против всего мира. Западные страны, Китай, Индия и другие страны сделали предупреждение РФ о применении ядерного оружия", – констатировал Николай Маломуж.

Ядерные угрозы РФ

Как известно, Москва не впервые бряцает ядерным оружием в контексте войны против Украины. На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос разрешений на удары по РФ ракетами Storm Shadow, заявил, что у страны-агрессора есть доктрина об использовании ядерного оружия, "которая сейчас уточняется".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это заявление. По его словам, россияне регулярно пытаются запугивать международное сообщество, и частью этой "запугивающей программы" являются и угрозы относительно ядерного оружия.

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