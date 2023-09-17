Для Путина Крым - это сакральное символическое место, с которого началась его попытка восстановить СССР, отметил Подоляк.

Россия теряет оккупированный полуостров Крым, и это станет концом режима кремлевского диктатора Владимира Путина, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Вот эти все спецоперации, которые сейчас все более интенсивно применяются для подготовки к деоккупации Крыма, они четко говорят о том, что и наши партнеры, и Украина, и Россия подсознательно понимают, что Крым РФ уже теряет", - заявил он.

По его словам, лично для Путина Крым - это сакральное символическое место, с которого началась его попытка восстановить СССР.

"Она там и закончится. Собственно, и карьера Путина закончится, и закат путинской элиты - все произойдет в Крыму. И эта спецоперация очень четко обозначает - "красные линии" теперь устанавливает не Российская Федерация", - добавил Подоляк.

Он также отметил, что уничтожение флота РФ, чем сейчас активно занимаются украинские бойцы, позволит взять под контроль не только близкие к полуострову территориальные воды, но и отогнать Россию с акватории Черного моря, загнать ее обратно в российские порты.

Удары по Крыму - мнение

Как писал УНИАН, удары Украины по территории России, а также "бавовна" во временно оккупированном Крыму привели к смене настроения у руководства Кремля, заявил российский юрист и оппозиционер Марк Фейгин.

Он уверен, что российские власти уже понимают неизбежность обнуления так называемой "СВО": "Эти удары ведут именно к обнулению смысла. Среди народа мы вряд ли найдем людей, способных мыслить далеко. А вот среди элиты эти настроения усиливаются".

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