Историк докладно рассказал, почему донбасских эвакуированных не повезут в Москву или Петербург.

Так называемых беженцев с временно окупированных частей Донбасса, эвакуацией которых занялась Россия, не везде ждет теплый прием. Тамошних жителей отправляют не в Москву и Петербург, а в Башкортостан и Татарстан.

Об этом написал на своей странице в соцсети историк Павел Подобед. Он отметил, что не для всех эвакуированных Ростов станет конечной точкой, многих повезут дальше, и совсем не в благодатные регионы РФ.

"Похоже, что "вытеснение русскоговорящих в России" не просто желательно для Москвы, а крайне необходимо для многих регионов РФ, где ощущаются серьезные демографические проблемы, зафиксированные во время недавней переписи населения", - написал специалист.

Он сообщил, что российские обозреватели неоднократно отмечали, что болевыми точками для РФ кроме Северного Кавказа остаются еще несколько субъектов в европейской части федерации. Это прежде всего Татарстан и Башкортостан.

"Даже с учетом иммигрантов, прибывших в Татарстан из российских регионов, численность россиян продолжает сокращаться, а тюрок-мусульман расти", - отметил эксперт.

Точно такая же ситуация наблюдается и в Башкортостане.

После того, как руководству республик объявили, что туда приедут беженцы, местные жители немного напряглись, поскольку они не хотят видеть здесь русскоязычное население на постоянной основе. Многие поставили въезжающим определенные условия.

В сети появились определенные манифесты. "Башкортостан и другие национальные республики не должны быть приоритетным местом для расселения русских беженцев, чтобы это не заложило новые мины замедленного действия уже на будущее. И для самих русских беженцев, и для русского народа в целом будет лучше, чтобы их расселяли на пустующих землях прежде всего Центрального Федерального Округа и Северо-Западного", - так звучат заявления в сети.

"Важными направлениями переселения являются тюркские республики Поволжья (со смежными районами, такими как Кувандицкий и Гайский районы Оренбургской области, где Москва намерена любой ценой удержать российское большинство) и территории за полярным кругом (Мурманская и Архангельская области, Красноярский край", - сообщил эксперт.

В Татарстане особо не хотят еще большего внедрения русского языка, а наоборот народ выходит на одиночные пикеты против политики русификации. В частности, активисты татарской молодежной организации "Азатлык" призывают вернуть татарский язык в школы (откуда его вытеснили в 2018) и разрешить открыть хотя бы один национальный университет для 5-миллионного татарского народа.

Люди выступают против притеснения татарского языка. Таким образом можно говорить, что украинцев с Донбасса отправляют в регионы, где притесняют коренные народы, отметил историк.

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