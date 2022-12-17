Публицист предлагает устроить трибунал над высшим российским командованием в Мариуполе.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Путина ждет трибунал, потому что у президента РФ не хватит смелости пустить себе пулю в висок.

"У Путина не хватит духу, чтобы покончить жизнь самоубийством, как это когда-то сделал Николай Первый. Не только Николай Первый. Я приведу пример другого лица – Адольф Гитлер, который был невероятным злодеем и мерзавцем, но, надо отдать ему должное, он нашел в себе мужество покончить жизнь самоубийством. Он говорил: "Я не хочу, чтобы меня потом возили в клетке по всему миру". Путин же, уверяю вас, никогда сам на это не пойдет", - заявил Пионтковский для телеканала "Эспрессо".

Публицист предлагает устроить трибунал над высшим российским командованием в Мариуполе.

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"Путин - жалкий трус, который сидит за 10-метровым столом со своими ближайшими подчиненными, для которого фальшивых матерей держали две недели на карантине. Он никогда не покончит жизнь самоубийством. В конце концов мы его увидим на скамье подсудимых на главном процессе над российскими военными преступниками. Предлагаю, чтобы этот процесс состоялся в помещении Мариупольского театра, разрушенного в первые дни наступления на Мариуполь", - добавил эксперт.

Когда падет режим Путина

Российский адвокат Марк Фейгин отмечал, что Путина прячут в бункере, чтобы не пугать солдат внешним видом диктатора. Также Фейгин рассказал о "черной метке", которую могут бросить Путину его же генералы.

Ранее была информация, что у Путина онкозаболевания. Это сообщал начальник ГУР Кирилл Буданов.