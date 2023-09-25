Президент РФ не в состоянии противодействовать новому оружию и новой тактике ведения войны, отметил оппозиционер.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не будет защищать Крым. Как только украинская армия ступит на крымскую землю, он устроит эвакуацию оттуда, уверен российский оппозиционер Вячеслав Мальцев. Он придерживается мнению, что самый лучший вариант для Путина сейчас - если Украина отберет Крым силой.

"Крым всегда для Путина был "чемоданом без ручки". С Крыма начались все самые главные проблемы Путина. И это заколдованный круг: если он оттуда не уйдет - ему будет плохо, если он оттуда уйдет - ему будет еще хуже. Он попал в крысоловку", - считает он.

По мнению Мальцева, последние яркие и мощные удары ВСУ по военным объектам в Крыму - это демонстрация того, что Путин с его "допотопной техникой" совершенно не в состоянии противодействовать новому оружию и новой тактике ведения войны.

"У Путина ни одного шанса нет противостоять новому оружию, украинской армии, но есть возможность предать Россию и сдаться Китаю, чем он сейчас и занимается", - отметил эксперт.

Освобождение Крыма - прогноз Буданова

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выказывал мнение, что еще до наступления зимы украинские Силы обороны могут осуществить операцию по разрыву сухопутных связей между РФ и временно оккупированным Крымом.

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