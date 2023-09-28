У россиян может появиться желание взять реванш, считает Николай Белесков.

Риски повторения большой войны растут, но надежного способа понять, в каком историческом периоде мы находимся, не существует.

Как заявил научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Белесков для "24 канала", Германии понадобилось две мировых войны с глобальным поражением и оккупацией, чтобы научиться быть цивилизованной страной, а будет ли такой сценарий в случае с Россией, когда наши партнеры крайне осторожно ведут себя, не известно.

"К сожалению, один из сценариев, который мы должны учитывать, это рецидив большой войны. Хотя есть некоторые западные коллеги, которые считают, что этап веймарского синдрома и нового Гитлера мы уже сейчас проходим. Так что если сейчас разгромить Россию, у них начнется то, что было там после 1945-го года в Германии, хотя любые исторические аналогии - это очень изменчивая тема", – сказал эксперт.

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Белесков находит много общего в политике Гитлера и Путина. Россияне, по мнению аналитика, могут после поражения жаждать реванша.

"То есть есть разные сценарии, разные способы посмотреть на происходящее. Можно считать, что, к сожалению, если не будет такой решительной украинской победы военным путем, а боевые действия закончатся миром в нашу пользу, у россиян возникнут ресентимент и реваншизм. Под рассказы о "нас предали внутри, вонзили нож в спину", или "если мы подготовимся лучше, разработаем какой-то более эффективный метод войны, на этот раз получится". Может и оказаться так, что Россия уже проходит свой версальский или постверсальский период с Гитлером. Как бы эту аналогию не высмеивали после событий 2014 года, однако Путин действительно копирует поведение Адольфа Гитлера", - добавил Белесков.

Россия хочет взять реванш

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в январе этого года, что Россия готовится к реваншу и накапливает силы, но должна проиграть.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предполагает, что Россия захочет взять реванш даже после победы Украины в войне.

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