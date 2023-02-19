По словам Хомутовской, она не видит пока окончания войны.

Экстрасенс Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и выяснила, что российские оккупанты пока не оставят нас в покое. По ее словам, начнется новая большая война.

На YouTube-канале "Мой мир" она сказала, что 23-25 февраля будут очень активными как в плане обстрелов, так и боевых действий на фронте.

"Я так понимаю, что будет эскалация. Многие люди говорят, что может быть окончание войны, но я ее не вижу. Я склоняюсь к тому, что будет большая война, которая нужна России", - сказала Хомутовская.

Экстрасенс добавила, что в Украину "зайдут" новые российские разработки. Нас ждет опасность с неба.

"Ничего хорошего не вижу, увы. Есть риск, что Беларусь войдет в союз с Россией, как говорится, уже с ногами", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что звезды обещают нам весной-2023, решится ли Владимир Путин на ядерную войну, когда умрет российский диктатор и когда весь мир узнает о победе Украины.

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