Эксперт сомневается, что следует ожидать некой "исключительной реакции" Запада в случае подрыва Запорожской АЭС. Может повториться ситуация с Каховской ГЭС.

Руководство России способно отдать приказ о подрыве захваченной Запорожской АЭС. Но Запад может отреагировать на это так же, как на уничтожение россиянами Каховской ГЭС - никак.

Такое мнение высказал британский военный эксперт, полковник запаса Глен Грант в интервью телеканалу Эспрессо. По его словам, решение верхушки Кремля будет зависеть от того, как на это может отреагировать российское население.

"Следует помнить, что эта война в основном ведется ради российского общественного мнения. Его (Путина, - УНИАН) действия напрямую зависят от общественного мнения россиян, на пульсе которого постоянно находится его рука. Эта мысль сейчас в пользу подрыва АЭС? Не знаем. Но если он подумает, что решившись на этот шаг, общественное мнение окажет ему необходимую поддержку или сделает его сильнее, то он это совершит. Помимо всего прочего, в первую очередь нам нужно заглянуть внутрь России, чтобы понять, о чем она говорит и как думает", - сказал Грант.

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По его словам, ядерная катастрофа, конечно, всколыхнет Запад. Но британский полковник сомневается, что следует ожидать какой-то "исключительной реакции" на этот теракт. Может повториться ситуация с Каховской ГЭС, когда западные общества особо ничего не сделали.

"Ничего особенного они не сделали после подрыва Каховской ГЭС. И это действительно в голову не укладывается, ведь если бы дамбу взорвали в любой другой стране мира, даже в Китае, то западные страны спешили бы с помощью, снабдили бы необходимым оборудованием, собаками-искателями и всем, чем угодно. Они бы отправили туда все, что могли, как в конце концов они всегда делают во время катастроф, но в случае с Украиной они ничего не сделали, и боюсь, что это может повториться снова", - считает Грант.

Также эксперт отметил, что Путину донесли о том, что применение против Украины тактического ядерного оружия будет рассматриваться как нападение на страны НАТО, ведь последствия заденут и их.

"Я уверен, что Запад через свои закрытые каналы донес до Путина, что это плохая идея. Я имею в виду, что американское правительство ясно дало понять, что применение ядерной бомбы будет рассматриваться как нападение на НАТО, потому что последствия неизбежно коснутся стран НАТО. Поэтому логично, что россияне не захотят этого делать. Не следует забывать, что мы имеем дело с не совсем логичным животным, то есть Путиным, и всегда будет вероятность, что он захочет использовать что-либо, лишь бы только удержать власть в своих руках", - добавил Грант.

Угроза подрыва Запорожской АЭС - новости

Как сообщал УНИАН, россияне после захвата Запорожской АЭС поставили под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, ведь взрыв на станции затронет несколько стран. 25 июня украинская разведка предупредила, что Россия завершила подготовку к теракту на станции, разместив взрывчатку возле 4 из 6 энергоблоков Запорожской АЭС. 5 июля спутник зафиксировал появление новых неизвестных объектов на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС.

На фоне этих сообщений эксперты МАГАТЭ посетили Запорожскую атомную электростанцию и осмотрели несколько объектов, но на крышу и в некоторые другие зоны россияне их не пустили.

Недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос, как Альянс будет реагировать в случае подрыва россиянами Запорожской АЭС.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что угроза катастрофы на Запорожской АЭС полностью не снята, пока там российские оккупанты, хотя сейчас уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на спад.

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