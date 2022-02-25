Советник главы ОП упомянул и обращение Путина к украинским военным.

У Кремля, судя по всему, идет под откос план по вторжению в Украину. Это предположение высказал советник главы ОП Алексей Арестович в Facebook.

"Кремль заговорит о переговорах, о страшных кадыровцах и станет обращаться к украинским военным. Стало быть, кровушку-то им мы пустили", - отметил Арестович.

По словам советника глави ОП, в таких количествах, что они поняли - военным путем всех намеченных ими результатов кампании им не достичь.

"Вообще, у Кремля есть примета - как только в ход идут упоминания "кадыровцев", значит, чувствует, что начал проигрывать. А ведь то ли еще будет, Владимир Владимирович. То ли еще будет. От этих самых украинских военных", - подытожил Арестович.