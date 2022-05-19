Наталья Зарицкая имела возможность 10 минут пообщаться по телефону с мужем .

Она рассказала, что позавчера днем, во время пребывания в посольстве Украины в Турции, имела возможность по телефону пообщаться с мужем, который до сих пор находится на "Азовстали".

В эфире информационного телемарафона Наталья Зарицкая, жена бойца "Азова", который до сих пор находится на территории "Азовстали", рассказала детали личного телефонного разговора с мужем.

"Мой муж вышел на связь, ему дали 10 минут интернета. Он сказал, что будет выполнять приказ командования - спасать свою жизнь и это нелегкое решение для них всех. Мой муж сказал, что это путь от ада в ад",- отметила Зарицкая.

Жена защитника "Азовстали" добавила, от мужа узнала о трагической судьбе бойцов, с которыми она была знакома , а также рассказала об отношении ее мужа к операции спасения.

"Он рассказал, что когда попал напалм на территории "Азовстали", в тот раз погибли одновременно погибло 70 ребят, все они сгорели до костей. Позавчера муж по телефону сказал, что за день до того, был худший день в его жизни и хуже уже некуда. Он сказал, что они и так чувствовали себя словно в плену и в ловушке, теперь это будет просто оформленное решение", - сказала Зарицкая.

Кроме того, жена защитника "Азовстали", которая вместе с другими родными защитников Мариуполя, находится в эти дни в Турции, поблагодарила турецкую сторону за уже сделанные шаги для поддержки Украины.

"Мы здесь чувствуем себя в безопасности, во все двери, в которые стучимся - их нам открывают. Вчера состоялись две важные встречи с советником президента Эрдогана и первым заместителем президента Эрдогана в правящей партии. Разговор был очень эмоциональный и откровенный. Мы остаемся пока в Турции, потому что надеемся пообщаться лично с президентом Эрдоганом. Но, даже те встречи, которые уже состоялись, дают нам надежду, что внимание всего мира приковано к заводу "Азовсталь" и к судьбе наших защитников",- акцентировала Зарицкая.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращали попыток захватить завод, на котором вели оборону украинские воины.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться около тысячи бойцов, половина из них – тяжелораненые.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза украинских воинов с "Азовстали", продолжаются очень сложные и деликатные переговоры.

16 мая жены и матери защитников Мариуполя провели пресс-конференцию в Стамбуле, куда приехали, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразить ему благодарность за меры по спасению защитников "Азовстали".

Поздно вечером того же дня российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Для возвращения их домой планируется обмен.

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