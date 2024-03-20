Защитница Мариуполя Екатерина "Пташка" Полищук, ныне доброволец 59-й ОМПБР и защищает участок фронта на Авидевском направлении.

Защитница Мариуполя Екатерина "Пташка" Полищук уже год как вернулась на фронт и сейчас в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады защищает Первомайское на Авдеевском направлении.

В эфире телеканала "1+1" она вместе с Командиром 1-го стрелкового батальона 59-й ОМБР Максимом "Кондор" Богачуком рассказали о ситуации на участке фронта.

Так, по словам "Пташки", за год выполнения боевых задач, еще не видела такого количества врага, как сейчас вблизи Авидиевки - такое количество было брошено Россией на Мариуполь.

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"После освобождения из плена для меня даже не стоял вопрос, возвращаться ли на фронт. Я даже не представляю своей жизни в состоянии равнодушия к войне. Через несколько дней будет ровно год как я снова вернулась к выполнению боевых задач. И на этот раз в составе 59-й Бригады... Я после Мариуполя не видела еще такого количества техники, авиации и живой силы врага как сейчас (возле Авдеевки, Первомайского - УНИАН). Если мы ослабим Первомайское, отойдем, то они будут лезть дальше и дальше. А за счет чего они суют, это то, что их 140 млн и их жалко", - отметила Полищук.

По ее словам, первое, что сейчас нужно украинской армии, чтобы давать отпор оккупантам - это свежее пополнение, это люди.

"Потому что сколько бы мы не говорили о том, насколько важны дроны, насколько важна артиллерия, боеприпасы, но это не работает без людей. Все равно, нужны люди. Которые мотивированы, которые готовы стать на защиту своей страны. Это будет продолжаться еще очень долго, если люди не мобилизуют свои силы, кто чем может. Люди должны понимать, что ситуация не лучше, чем была в начале полномасштабного вторжения. На самом деле, на порядок хуже. За счет того, что население перестало быть настолько объединенным, перестали с такой скоростью "закрываться" (о донатах для ВСУ). И стало на много меньше мотивированных людей, появилось гораздо больше людей не рожденных для войны", - прокомментировала ситуацию военная.

В то же время подчеркнула, что и поддержка финансовая от нашего народа нужна просто постоянно.

Богачук отметил, что Первомайское сейчас - одно из самых горячих направлений. Населенный пункт южнее Авдеевки и держится с 2014 года. "Наверное сейчас самые ожесточенные бои начались за этот населенный пункт. Идут штурм за штурмом, бои не прекращаются. Тяжело, но ребята держатся. За 1,5 месяца активных боев за Первомайское нашими защитниками уничтожено 31 боевую машину пехоты и это не вся техника, которая выезжала на штурмы. Уже уничтожено около двух батальонов пехоты, но у противника эти потери пока особо не ощущаются", - сказал он.

По словам командира, на направлении враг сейчас увеличил применение КАБов в разы.

"Если по Первомайскому прилетает до 10 КАБов за день, то это можно считать, что день спокойный. Очень большое количество. Причем они падают хаотично. Разрушения от него достаточно серьезные. КАБы это, в первую очередь, моральная составляющая. То есть, в первую очередь, они не несут столько вреда войску в материальном плане, как в моральном плане", - отметил Богачук.

"Пташка" со своей стороны подчеркнула, что в России очень хорошо финансируемая армия. "Правда, они забрасывают количеством. Тогда как мы жалеем свою технику, смотрим за ней", - сказала Полищук.

Оккупанты на Авдеевском направлении изменили тактику - подробности

Как сообщал УНИАН, на днях офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что на Авдеевском направлении оккупанты уже третьи сутки подряд пытаются атаковать украинские позиции без привлечения тяжелой бронетехники.

По его словам, оккупанты постоянно пытаются продвигаться. Ежедневно они штурмуют позиции украинских защитников небольшими группами. Больше они осуществляют пехотные штурмы. Но украинские военные успели построить оборонительные позиции, что позволяет лучше сдерживать врага.

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