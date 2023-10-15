Парамедик Екатерина Полищук известная под позывным "Пташка", обратилась к украинцам с просьбой помогать ВСУ.

Защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук известная под позывным "Пташка", обратилась к украинцам.

В Instagram "Пташка" попросила украинцев не писать ей, что все будет хорошо, так как для приближения победы нужны конкретные действия, а не просто слова.

"Не пишите мне. Не пишите мне: "держись", "все будет хорошо", "вы их победите". Не будет все хорошо. Мы несем тяжелые потери", - написала Полищук.

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"Пташка" призывает украинцев донатить и помогать военным.

"Я не устала воевать. Я устала придумывать что-то оригинальное, чтобы найти средства на первоочередные нужды - дроны наблюдения и впечатления вражеской техники", - отметила "Пташка".

Она также подчеркнула, что каждый в состоянии помочь ЗСУ, если в чем-то себе откажет ради приближения победы.

"Не пишите мне "ты молодец, мы верим и молимся". Поделитесь своим кофе, хлебом или новым чехлом на телефон. Сделайте торт на свадьбу на один ярус меньше. Сходите на однотонный маникюр без дизайна. Выкурите меньше на сигарету. Поделитесь несколькими гривнами, чтобы не искать рубли на кусок хлеба в ярме", - добавила "Пташка".

Свой пост Полищук "проиллюстрировала" фото, на котором она с подругой. "Она не пишет мне "держись". Она донатит и воюет со мной", - объяснила Полищук.

"Пташка" с "Азовстали"

Парамедик "Пташка" находилась на "Азовстали" во время боев за Мариуполь. Она попала в российский плен в мае 2022 года.

В августе 2022 года мать "Пташки" рассказала о ее судьбе в плену.

В сентябре 2022 года российские пропагандисты опубликовали видео с "Пташкой" с "Азовстали".

22 сентября 200 защитников "Азовстали" обменяли на Медведчука, "Пташка" біла в их числе.

В январе 2023 года "Пташка" с "Азовстали" рассказала, как потеряла жениха на войне.

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