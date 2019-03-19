Сельхозпроизводство в этом году выросло на 3%

Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 7%, а хозяйства населения - сократили на 1,1%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-феврале текущего года составил 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 7%, а хозяйства населения - сократили на 1,1%.

Отмечается, что сельскохозяйственное производство в феврале 2019 года увеличилось на 3,6% по сравнению с февралем 2018 года, а по сравнению с январем текущего года - сократилось на 11,1%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, рост сельхозпроизводства в 2018 году, по предварительным данным Госстата, составил 7,8% по сравнению с 2017 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 12,1%, а хозяйства населения – на 2,2%.