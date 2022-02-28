Украинские артиллерия и авиация наносят по ним ночные удары.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о некотором отступлении врага от Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Западнее Киева, севернее, западнее. Противник полностью прекратил движение на этом направлении, некоторые его подразделения отходят...", - отметил Арестович.

По его словам, наша артиллерия и авиация продолжает наносить по врагу уже ночной удар, помогая ему задуматься о том, что может вообще взять и отойти".

Напомним, по данным Арестовича, территориальная оборона трех западных областей идет на помощь Киеву.