Появились новые кадры разрушенного 9-этажного жилого дома, по которому ударили оккупанты.

Украинцы рассказали об ужасе, который им пришлось пережить во время страшной ночи в Херсоне: когда оккупанты в очередной раз направили оружие против мирного населения и разрушили жилой 9-этажный дом.

Новыми кадрами разрушений поделился глава ОВА Олександр Прокудин в Telegram. Как отметила одна из жительниц дома, российские снаряды пролетели буквально у нее над головой, этажом выше.

"Проснулась от шатания нашего дома. Я спала на втором (этаже - УНИАН), надо мной это все пролетело, туда внутрь. Ну и потом я выскочила. Думаю, чего так светло, гляну, а там начало гореть", - рассказала она.

Другую украинку "бомбежка" россиян застала на кухне: "Я на кухне с кошкой была. Вниз упало и сразу пламя", - вспоминает она.

Страшная атака по Херсону - главное о военном преступлении РФ

Напомним, этой ночью враг накрыл "огневым дождем" центральные районы Херсона. Известно о попадании в местный 9-этажный дом. По данным ОВА, среди жертв атаки РФ уже есть один украинец. Также ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Страшный обстрел Херсона начался примерно в 00:50 ночи.

Отметим, что армия РФ также разрушила жилой дом в Харьковой области. Также ракетный удар пришелся по Днепропетровской области (громко было в Синельниковском районе, случился пожар).

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