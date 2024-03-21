Многие украинцы считают, что сразу погибнут на фронте. У общества есть сильный страх.

Из-за высокого уровня страха в обществе многие украинцы отождествляют армию с автоматической смертью. Но следует понимать, что служба у каждого разная, и не каждый мобилизованный - это штурмовик или штурмовичка на фронте.

Об этом заявила военнослужащая Анна Васик. В интервью "Суспільному" она объяснила, как может выглядеть служба защитника родины, и как перестать бояться повестки.

"Весь тот уровень страха, который мы имеем в обществе, связан с представлением о том, что войско, армия якобы тождественны смерти. Что якобы как только ты идешь в армию, ты или сразу, или через короткое время погибнешь", - акцентировала она.

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Возвращаясь к теме, что не каждый мобилизованный - это пехота, военная привела свой аргумент. Она напомнила, что сейчас из 62-х тысяч женщин, которые служат в Силах обороны, только 5 тысяч - непосредственные участники боевых действий.

Анна также затронула проблемную тему ротаций на службе. Отсутствие четкой системы - также один из факторов, который пугает общество. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, многие люди гражданских профессий взяли оружие и пошли в армию. И сейчас они до сих пор там, застряли на фронте, тогда как системе они нужны на других местах как специалисты, считает военная.

"Системе нужны эти специалисты - HR-ы, IT-цы, управленцы. Важно сейчас этих людей выдернуть из окопов. Они уже свое отвоевали в активных боевых действиях. И пока у них не потекли сопли и слюни от шестой контузии, надо хотя бы на моменте четвертой-пятой их оттуда забрать и поставить на тыловые должности выполнять необходимую работу", - заявила Васик.

Она считает, если государство должным образом урегулирует упомянутые процессы, люди станут не такими напуганными, а Украина увидит - у нее есть выход.

Военная призвала украинцев к мужеству, по Украине гуляет страх

Недавно аналогичную тему затронула военная штурмовой роты 47-й ОМБр "Магура" Елена Рыж. Она заявила, что сейчас в обществе нет "усталости" из-за войны, как многие из нас считают. Вернее, это не причина "провала" мобилизации.

Украинцы просто боятся, среди людей гуляет страх из-за непонимания ситуации, возможной потери жизни, если окажешься в армии и тому подобное. "Страх быть мобилизованным. Страх, если женщина, что будет мобилизован муж. Этих страхов много и люди не умеют с ними работать", - считает Рыж.

Она также акцентировала на том, что мобилизация в армию не означает, что мужчину сделают пехотой. Есть много других важных военных назначений. Украинцы должны проработать свой страх, эмоции, не обвинять кого-то, а иметь мужество признать слабости перед собой.

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